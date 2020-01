La soluzione più efficace della stampa passa per il Web To Print

Il Web To Print è definito come una concreta soluzione prima ancora che una rivoluzione nell’era del boom di Internet. Per molte aziende o utenti, la possibilità di aggiornare e riordinare facilmente documenti personalizzati online consente di risparmiare tempo, denaro e migliorare il flusso di lavoro. Tramite l’automazione e gli strumenti di progettazione intuitivi, il Web To Print consente anche all’utente inesperto di controllare facilmente ogni elemento del design, contenuto, materiali e rivestimenti necessari per un prodotto impeccabile. Utilizzando i modelli pre-progettati forniti, che possono essere modificati per soddisfare ogni esigenza o crearne di nuovi da zero, i confini del design di un documento diventano limitati solo dalla propria immaginazione. Mettendo da parte sia il tempo che le abbondanti possibilità di progettazione, il Web To Print rende anche la stampa professionale più economica.

Servizi di tipografia online: non solo carta

Nello sviluppo e nella notorietà del Web To Print c’è la scelta molto vasta dei prodotti personalizzabili presenti sugli e-commerce degli affiliati, tutti in favore di fruitore. Oltre ai tradizionali flyer, volantini pubblicitari, biglietti, anche agende e gadgettistica brandizzata, prodotti di grande formato come striscioni, pannelli, manifesti. Non manca il ricorso all’abbigliamento personalizzato attraverso le t-shirt, i cappelli, le felpe e molto altro.

Velocità ed economicità del servizio

I vantaggi più visibili del servizio sono sicuramente la velocità e l’economicità. Nel primo caso, dai feedback degli utenti vediamo come l’italianissima Stampaprint risulta leader in questo campo. Grazie all’uso di Grapp, un nuovo strumento di disegno con tool appositi per l’online, completo di template di pronto utilizzo, creato per supportare anche gli utenti che non hanno alcuna competenza grafica, e di un servizio di creazione dei file grafici completo, con creativi che affiancano il cliente nella fase di prestampa, la fase creativa è davvero alla portata di tutti. Una volta creato il profilo grafico da allegare al materiale commissionato, i tempi di stampa e invio presso il domicilio richiesto dal fruitore del servizio, sono davvero molto rapidi. D’altra parte ricevendo centinaia di ordini ogni giorno, il retail di Stampaprint può organizzare il lavoro e ottimizzare i processi di stampa risparmiando sui costi. Questo si traduce nella possibilità di applicare prezzi notevolmente più bassi a beneficio del cliente nel Web To Print.

L’economia di scala è il segreto del successo

Nel mondo del Web To Print, quello che riesce ad abbassare del 90% i costi della tipografia tradizionale, il segreto è nell’economia di scala. Questo termine indica, di fatto, il rapporto che viene a crearsi tra la crescita di una scala di produzione e la diminuzione dei costi medi unitari. Aumentando il numero della domanda, si inizia a lavorare in volumi sempre crescenti, ammortizzando così i costi di produzione, generando una riduzione a beneficio degli utenti. Questo però non è sinonimo di macchinari scadenti e stampe di bassa qualità, al contrario gli strumenti e le macchine impiegate sono infatti di ultima generazione e garantiscono rese ottimali.