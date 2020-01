La produzione artigianale del Birrificio Folk di Cairo premiata al “Best Italian Beer 2019”

Cairo Montenotte. Il Birrificio Folk di Cairo Montenotte ha riscosso un grande successo al concorso “Best Italian Beer 2019” organizzato da FederBirra.

Le produzioni artigianali del birrificio cairese hanno ottenuto quattro importanti posizionamenti sul podio, cioè due ori, un argento ed un bronzo. In particolare un “Luppolo d’Oro” per la Folk Dolcenera (Schwartzbier), un “Luppolo d’Oro” per la Folk Weizen, un “Luppolo d’Argento” per la Folk Monaco (chiara a bassa) e un “Luppolo di Bronzo” per la Folk Vienna.

Il Birrificio Folk è stato fondato nel 2016 a Cairo Montenotte: “a sempre la ricerca della qualità è una costante del suo fondatore Gaetano La Paglia. L’impegno e la costanza sono stati premiati anno dopo anno, incluso una menzione d’onore nel 2018 al World Beer Championship negli Stati Uniti”.

Oggi il birrificio è una realtà in forte crescita, produce sei ricette, ha una capacità produttiva di 100 mila litri l’anno e distribuisce in tutto il territorio italiano.