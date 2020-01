La Pentolaccia a Vado Ligure, “Albenga Brick” e la “Befana dal mare” ad Alassio: dolci eventi nell’Epifania in provincia

Provincia. “Befanìa, tutte le feste manda via; Santa Maria, tutte le ravvia”, recita un toscanaccio proverbio. “Befanìa” è una variante dialettale di “Befana”, la simpatica nonnina che vola sulla sua originale scopa per far visita ai piccoli e riempirli di golose delizie oppure nerissimo carbone. Bambini, papà e mamme (ma non solo!), venite ad incontrare da vicino la magica vecchietta in tantissimi IVG Eventi!

Befane e Befani, preparatevi perché lunedì 6 gennaio Vado Ligure vi aspetta tutti mascherati dalle ore 14:30 ai giardini a mare “Cristoforo Colombo” per un’altra indimenticabile giornata di divertimento.

Il menù? Eccolo! Innanzitutto la Passeggiata in Maschera: tutti in maschera per una divertente camminata! Quest’anno ci saranno anche la Caccia al Tesoro, in cui i bambini dovranno trovare le calze della Befana, la Pentolaccia per bambini e nonnini, in cui caramelle e cioccolatini pioveranno se riusciranno a rompere la pignatta, e la mascotte Olef, con cui fare selfie ricordo. Inoltre la Befana distribuirà caramelle e dolcetti e ci saranno anche sculture di palloncini, truccabimbi, babydance…

Alle 16:30 tutti nella tensostruttura riscaldata per il ristoro e il brindisi e la lettura animata “C’era una volta…” con la storia della Befana. Saranno premiati la Befana e il Befano più anziano e la Befanina e il Befanino più giovane.

Anche quest’anno la Befana scenderà tra le Torri di Albenga insieme ai Vigili del Fuoco e donerà caramelle a tutti i bambini che accorreranno lunedì 6 gennaio dalle ore 16 in piazza san Michele.

I bambini potranno anche cimentarsi nel percorso ludico educativo Grisulandia in collaborazione con le delegazioni di Fossano e Vendone dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari. Inoltre nel pomeriggio gli elfi e la Befana dei Vigili del Fuoco accoglieranno i bambini con animazione, truccabimbi e baby dance.

Lunedì 6 gennaio torna “Albenga Brick”, il festival espositivo di opere in Lego, giunto alla sua seconda edizione. Nella splendida cornice in pieno centro storico una dozzina di espositori provenienti da tutto il Nord Italia esibiranno al pubblico le loro opere originali realizzate con i mattoncini più famosi e amati del mondo.

Inoltre verranno allestiti un piccolo mercatino e un’area gioco in cui bambini e adulti potranno divertirsi a giocare e costruire l’uno accanto all’altro, trascorrendo così in allegria e amicizia il giorno dell’Epifania.

Inizio di anno e decennio pieno di eventi a Borgio Verezzi fra concerti, laboratori e feste per bambini, teatro, tour dei presepi fino all’Epifania.

La Società di Mutuo Soccorso Concordia darà spazio ai bambini lunedì 6 gennaio dalle ore 15 in piazza Antonio Gramsci con la Festa della Befana.

Ad Alassio la Befana arriva dal mare con l’“Epifania del Subacqueo”. Sbarcherà la mattina di lunedì 6 gennaio sulla spiaggia accanto al pontile Bestoso grazie ai volontari del Circolo Nautico al Mare e andrà a fare compagnia alle celebrità impegnate nel Footgolf in Spiaggia con tanto di sacco di carbone.

In contemporanea sempre dal molo Bestoso prenderà il via la dimostrazione di marcia acquatica a cura di Alassio Wave Walking, associazione ultima nata del Circolo Nautico al Mare e attualmente detentrice del record mondiale di marcia acquatica per aver coinvolto ad ottobre oltre 700 persone nel serpentone più lungo del mondo su un percorso di 3 km.

Come anticipato, si svolgerà anche la quinta edizione del Footgolf in Spiaggia – “12 Buche x 12 Befane”, la manifestazione goliardico sportiva che sostiene come sempre la Fondazione AIRC. Grandi campioni dello sport e personaggi della televisione e del giornalismo si sfideranno sull’arenile giocando a golf con il solo utilizzo dei piedi e con un calcio dovranno dirigere verso la buca il pallone con meno tocchi possibili. Il percorso di 12 buche + 1 (la buca Jolly posizionata in mare per l’ultimo colpo shock) sarà presenziato da originali e variopinte befane.

Presenta Marco Dottore con l’animazione musicale di Enzo DJ. Calcio d’inizio alle ore 11: prima buca ai Bagni Molo presso il molo Bestoso. Lungo il campo gara (più di 300 metri) saranno allestite postazioni AIRC con prodotti vari forniti dalle aziende e da varie strutture in qualità di fornitori ufficiali per la raccolta fondi per la ricerca.

Finale Ligure. Mentre proseguono le attività di animazione, gli spettacoli e le attrazioni il Villaggio di Natale vivrà e farà vivere ai suoi ospiti le iniziative legate all’Epifania. Le proposte di intrattenimento e divertimento sono tante per condividere in famiglia le ultime giornate delle vacanze e salutare Babbo Natale e tutti i personaggi del magico villaggio, dando loro l’arrivederci all’anno prossimo.

Ultimi giorni quindi per essere protagonisti con gli spettacoli sotto la tenda, la casa di Babbo Natale con il Villaggio degli Elfi, la pista di pattinaggio, la città in miniatura, il battesimo della sella con i pony game, i go kart e le tante altre attrazioni che rendono unica una giornata al villaggio con tutta la famiglia.

Inoltre i bambini avranno l’opportunità di preparare le calze direttamente nei laboratori del Villaggio degli Elfi e incontrare la Befana.

Savona. Lunedì 6 gennaio si tiene la trentesima edizione de “La Befana degli Animali”, la tradizionale manifestazione della Protezione Animali: all’angolo tra corso Italia e via Paleocapa sarà presente una simpatica Befana armata di scopa e con un cesto colmo di caramelle per la gioia dei più piccoli.

Allo stand dell’ENPA sarà disponibile una selezione di gadget, come le ultime copie del calendario ENPA 2020 da muro e da tavolo e graziosi e utili portachiavi a forma di animali.

Soprattutto sarà possibile portare materiale per far fronte alle quotidiane esigenze degli amici a quattro zampe o due ali che ENPA soccorre e ricovera o che gli altri volontari accudiscono nelle colonie feline nei cortili e nelle vie cittadine.

Lunedì 6 gennaio a Laigueglia si respirerà in anteprima l’aria del PercFest 2020. Rosario Bonaccorso, noto contrabbassista jazz e direttore artistico del festival, è anche cittadino onorario della “perla” della Baia del Sole e nel giorno dell’Epifania vi torna portando con sé un concerto straordinario regalo, una “winter edition” davanti al mare.

Il Rosario Bonaccorso Travel Notes Quartet è una formazione composta da quattro stelle del jazz: oltre allo stesso Bonaccorso gli acclamati Fabrizio Bosso alla tromba, Andrea Pozza al pianoforte e Nicola Angelucci alla batteria.

A dieci anni dalla creazione del suo gruppo Travel Notes Rosario Bonaccorso ha deciso di festeggiare in musica questo importante anniversario, organizzando un tour che, oltre a Germania e Austria, toccherà Laigueglia, Perugia, Roma e Bologna. Questo concerto è una reunion in cui si potranno ascoltare di nuovo insieme questi quattro grandi artisti.