La crociera sul Nilo non è mai stata così conveniente

– Prenotare una crociera sul Nilo.

Non c’è niente di più facile che prenotare una crociera sul Nilo. Visitate il nostro sito, potrete scegliere tra oltre 12 crociere sul Nilo offerte e scegliere la crociera che fa al caso vostro, la prenotazione può essere fatta anche online. Potete scegliere di partire da Luxor e scendere verso Assuan o al contrario partire da Assuan per risalire verso Luxor. Assicuratevi solo di fare la prenotazione il prima possibile, in modo da avere il tempo per pianificare il viaggio nel modo desiderato. La richiesta di prenotazione sarà presa in considerazione solo dopo aver ricevuto l’acconto, che deve essere pari al 50% della somma totale. Il versamento dell’acconto può essere effettuato online, utilizzando il nostro sito e con carta di credito VISA o MASTERCARD, via Western Union oppure con un bonifico bancario, non sarà tenuto conto del tempo necessario alla transazione, che potrebbe essere anche di 7 o di 10 giorni.

– Il servizio a bordo

A bordo delle nostre navi troverete un ambiente sereno per un viaggio fantastico ed indimenticabile sul Nilo, con un servizio di lusso. I nostri pacchetti mettono a disposizione pick up da e per l’aeroporto oppure dalla stazione ferroviaria. Tutti i trasferimenti da e per la crociera saranno con un moderno minibus munito di aria condizionata. Una volta a bordo troverete tutto quello di cui avrete bisogno. Tutte le crociere offrono pensione completa. Il prezzo include tutte le visite menzionate nel programma e i biglietti d’ingresso ai vari siti menzionati nell’itinerario. Le visite comprese nella crociera verranno effettuate con collaboratori italiani della Memphis Tours e guida che parla italiano.

Le navi mettono a disposizione centro benessere e massaggi, ristorante, sala per le conferenze completamente attrezzata. Tutte le cabine sono dotate di aria condizionata, bagno privato/doccia con asciugacapelli, cassaforte, impianto telefonico con la possibilità di effettuare anche chiamate internazionali, minibar rifornito su richiesta, TV satellitare a colori. Non mancano servizi di lavanderia, accesso internet wireless. Lounge elegante. Gioielleria e Negozio di souvenir.

Oltre ai servizi citati troverete pasti squisiti, cucina sopraffina, meravigliosi paesaggi e un ricco programma di attività di intrattenimento a bordo. La sera potrete divertirvi con gli spettacoli notturni (festa in galabeya, abito tradizionale egiziano e spettacolo di danza orientale). Durante il giorno approfittate della piscina, del solarium con bar e della palestra attrezzata. Si garantisce l’accettazione di tutte le principali carte di credito

– I prezzi ed i vantaggi della crociera.

Il Nilo è una fonte di vita e fiume antichissimo, percorrere questo fiume in crociera costituisce senza dubbio il modo più affascinante di visitare l’Egitto e perdersi nei meravigliosi paesaggi naturali che questo paese ha da offrire.

Una crociera sul Nilo vi permetterà di visitare i siti più importanti nella storia egizia e monumenti di epoca faraonica spostandovi comodamente in nave e godendovi il massimo del relax, lontano dal caos e dallo stress del traffico e del lavoro di tutto l’anno. Non perdete il momento per prenotare con il miglior tour operator crociere sul Nilo nel turismo con una esperienza dal 1955. Scegliere di visitare Luxor e Assuan in crociera non è solo pratico, perché una volta imbarcati potrete visitare tutti i monumenti più belli e importanti senza dover pensare a niente, penserà a tutto il personale della crociera, è anche conveniente.

I prezzi sono vantaggiosi e Memphis Tour mette a disposizione numerosi sconti e offerte imperdibili. Inoltre potrete godervi la magia della navigazione lungo il Nilo, niente di più emozionante di svegliarsi e vedere l’alba sulle acque di questo fiume dalla storia millenaria e addormentarsi coccolati dalle sue dolci onde. La crociera è un’ottima scelta anche se viaggiate con bambini, potete condividere la stanza con vostro figlio, per lui la tariffa sarà gratuita (per bambini da 0 a 2 anni), equivalente al 25% del totale (per bambini da 2 a 6 anni) o equivalente al 50% del totale per bambini da (6 a 12 anni).

– Le nostre offerte.

I prezzi delle crociere variano a seconda della nave prescelta, della durata, del tipo di cabina e della stagione. Partono dai 355 € a persona della crociera Crown Jewel, in cabina tripla per un itinerario di 4 giorni e tre notti.

La crociera Crown Jewel offre un impeccabile servizio e mette a vostra completa disposizione: reception 24 ore su 24, connessione internet, telefonate internazionali e fax (addebitato come extra) e uno spazio per i meeting se l’intera nave è noleggiata. Prenotate ora l’offerta di Crociera Crown Jewel per provare un’esperienza fantastica della natura sul Nilo.

Memphis tour inoltre mette a disposizione fantastiche offerte, sconti del 10% MS Radamis I e MS Radamis II a partire da 367 € a persona in cabina tripla per 3 notti e 4 giorni in bassa stagione e 404 € in alta stagione. Tutte le navi offrono un servizio di lusso.

– Le attrazioni da visitare a Luxor e Assuan sulla crociera

Tutti i pacchetti di crociera vi permetteranno di visitare i punti di maggior interesse. Ad Assuan potrete fare una visita speciale alla grande Diga, all’Obelisco Incompiuto ed al Tempio di Filae. Una volta raggiunta Kom Ombo visiterete i monumenti storici degli antichi faraoni, il Tempio di Kom Ombo dedicato alle due divinità Sobek e Horus. Anche a Edfu visiterete il Tempio di Horus. A Luxor potrete visitare il Tempio di Karnak e il Tempio di Luxor sulla riva est e la valle dei Re, il tempio della Regina Hatshepsut e i colossi di Memnone sulla riva ovest. Alcuni pacchetti prevedono anche un’escursione facoltativa ad Abu Simbel.

Affrettatevi e cogliete l`occasione per prenotare la miglior crociera sul Nilo in Egitto attraverso il link seguente: