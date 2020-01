Killer Whales Savona, arriva a Torino la prima vittoria stagionale

Savona. Diciannove squadre suddivise in tre raggruppamenti. Questo è il format della Serie C di hockey in line per la stagione 2019/20.

I Killer Whales Savona, inseriti nel girone A, hanno disputato tre incontri, vincendone uno. La guida tecnica è affidata all’allenatore-giocatore Stefano Parodi, supportato da Alessandro Tarantola del Novi Hockey.

I nerofucsia hanno debuttato sabato 9 novembre, ospiti dei Draghi Torino. La compagine piemontese ha dimostrato di essere la più forte del gruppo, travolgendo i savonesi con un eloquente 13-0.

Poi, dopo quasi un mese di pausa, domenica 1 dicembre le orche hanno giocato a Torre Pellice, ospiti degli Old Style, cedendo 12-6.

Il primo successo dei Killer Whales è arrivato domenica 15 dicembre. Ancora sul campo di Torino, hanno battuto per 4 a 3 i Wind of Usa nello scontro tra le ultime in classifica, lasciando così i rivali solitari sul fondo.

Due reti sono state firmate da Alessandro Salzano; una ciascuno da Andrea Salzano e Massimo Giachero. I savonesi si sono portati avanti 4 a 0, per poi rischiare di subire la rimonta degli avversari. “Partita molto equilibrata che ci ha visto prendere il sopravvento nel primo tempo – commenta il presidente Luca Taraschi -. Nella seconda frazione di gioco invece diversi errori difensivi hanno fatto da trampolino per i Wind of Usa, che hanno rimontato tre gol. Per noi arrivano tre punti importanti che fanno riflettere molto sulle strategie di gioco future. Il lavoro è ancora lungo, ma si vedono dei piccoli miglioramenti”.

A seguito delle allerte meteo, le orche ancora non hanno giocato sul campo di casa a Zinola. Le partite contro Canguri Brebbia e Monsters Milano sono state rinviate; verranno recuperate a breve.

La classifica del girone A (tra parentesi le partite giocate): Draghi Torino 9 (4), Falcons Concorezzo 9 (4); Canguri Brebbia 6 (3), Monsters Milano 6 (3); Old Style C 6 (5); Killer Whales Savona 3 (3); Wind of Usa 0 (4).