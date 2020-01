Savona. Si svolgerà domani, sabato 1 febbraio, a Milano, all’intendo dell’Allianz Cloud, l’ex Pala Lido, uno dei più rinomati galà d’Italia, organizzato dai fratelli Petrosyan.

A partecipare saranno gli atleti più quotati del panorama nazionale, come il pluricampione Giorgio Petrosyan che combatterà contro un francese per il titolo mondiale Iska, e la vadese Chiara Vincis, atleta del team del maestro Andrea Scaramozzino.

L’atleta dell’Asd Kick Boxing Savate Savona incrocerà i guantoni in un match di k1 con Sveva Melillo che è attuale l’attuale campionessa del mondo nella disciplina della Muay Thai.

Per gli appassionati sarà possibile vedere il galà in diretta dalle ore 18 in streaming su www.elevensports.it. Il match di Chiara è previsto intorno alle ore 20,15.