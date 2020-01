Juniores, la cronaca in diretta di Finale-Ceriale

Finale Ligure. Quinta giornata di ritorno per il campionato regionale ligure di Eccellenza della categoria Juniores. Per il girone A si affrontano Finale e Ceriale, rispettivamente penultima e terzultima in classifica; due squadre che cercheranno di sfruttare le rimanenti nove giornate per uscire dalla zona playout.

Entrambe le squadre, durante la stagione, hanno cambiato allenatore: tra i giallorossoblù Vincenzo Sgambato ha preso il posto di Stefano Gaggero dopo 6 giornate; sulla panchina biancoblù Luca Luigi Stella e Flaviano Massimelli hanno sostituito Dario Oddone dopo 16 turni.

Il Ceriale, dopo sei sconfitte di fila, nell’ultimo turno è tornato al successo ai danni del fanalino di coda Pietra Ligure; il Finale ha perso le ultime tre partite giocate. All’andata vinsero i cerialesi per 2 a 1.

Il Finale schiera Vignaroli, Tripodi, Galluzzo, Menacantero, Scarfò, Leoci, Vallerga, Murrizi, Aroca Cortez, Siccardi (cap.), Albanese.

A disposizione Malfatto, Pupo, Bruni, Castrofilippo, Renda, Arzarello, Colantoni.

Il Ceriale gioca con Ebe, Masha, Marzoglio, Naoui, S. Paltrinieri, Damonte (cap.), Biggi, Hamati, Nida, Lercara, Bertolaso.

Riserve Risso, Vescovi, Lorusso, Barbero, G. Paltrinieri, Menzio Savio, Pastore, Muniz, Perriello.

Arbitra Samuele Garufo della sezione di Albenga.