Ivan Cappelli inserito nella All World Athlete IronMan

Loano. Prestigioso riconoscimento per il loanese Ivan Cappelli che, nei giorni scorsi, ha ricevuto la comunicazione del suo ingresso, come Atleta Gold, nella All World Athlete IronMan 2020 per i risultati ottenuti nel 2019, dove l’atleta del Doria Nuoto Triathlon Loano di coach Paolo Zunino e del direttore tecnico Roberto Po, iscritto all’Asd RunRivieraRun nel podismo, si è piazzato al 13° posto nel ranking mondiale categoria 18/24.

La giusta consacrazione per Ivan, che, lo scorso 12 ottobre, ha partecipato ai campionati mondiali IronMan di Kona, nelle Hawaii, dopo il successo di categoria ottenuto a Tallinn nell’IronMan Estonia, successo che gli ha concesso il lasciapassare per la finale mondiale.

La specialità IronMan è una delle competizioni sportive più dure al mondo con i 3.800 metri di nuoto, i 180 chilometri di ciclismo e i 42,195 chilometri, la distanza Maratona, di corsa.

Ivan Cappelli è ormai ben più di una promessa, è una splendida realtà che porta con sé tutto un territorio: l’immagine che piace, quella della buona educazione allo sport, del sacrificio e del talento, qualità che un territorio può solo sostenere e condividere.