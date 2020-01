“Innamorato del piatto Blu”: il Comune di Albenga invita lo storico Philippe Daverio a Palazzo Oddo

Albenga. Si torna a parlare del Piatto Blu custodito a Palazzo Oddo nella Mostra Magiche Trasparenze. Il noto storico dell’arte Philippe Daverio, infatti, lo ha recentemente definito “Il reperto di vetro romano più bello al mondo” e, proprio per valorizzarlo, l’Amministrazione Comunale ingauna sta portando avanti un progetto per la realizzazione del Museo della Città che, non solo permetterà di custodirlo al meglio, ma che l’aspetto promozionale di questo reperto e di tutti i tesori custoditi nelle varie realtà museali ingaune.

Il Vicesindaco Alberto Passino non si è fatto scappare l’occasione e, dopo aver saputo dell’intervista a Daverio, lo ha invitato ad Albenga. Roberto Pirino, Presidente della Fondazione Oddi, che ha avuto modo di conoscere il noto critico dell’arte di persona oltre ad unirsi all’invito ha voluto sottolineare come la promozione debba partire in primis dai cittadini ingauni.

Afferma il dottor Roberto Pirino: “La Fondazione Oddi è grata a Philippe Daverio, Antonio Ricci ed Antonello Tabbo’ per aver portato nuovamente l’attenzione sul Piatto Blu custodito in via Roma a Palazzo Oddo. La città di Albenga, come molti altri centri della nostra Italia, è uno scrigno che custodisce pregevoli tesori e lo fa al Battistero, al Museo Diocesano, al Museo Navale e naturalmente a Palazzo Oddo. Invito sinceramente Philippe Daverio e tutti gli altri storici dell’arte a venirci a visitare, così come invito tutti i cittadini di Albenga ad accompagnare amici e ospiti a Magiche Trasparenze. Con l’aiuto del sindaco Riccardo Tomatis e del vicesindaco Alberto Passino Albenga avrà un grande sviluppo, artistico e culturale per i residenti e per tutti gli ospiti che verranno a visitarci”.