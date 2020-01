Infrastrutture, Vaccarezza (Cambiamo) vs Vazio (Pd): “Il centrodestra fa. Il centrosinistra parla”

Albenga. “Il centrodestra fa. Il centrosinistra parla”. Inizia così la dura replica di Angelo Vaccarezza (Cambiamo) alle parole dell’onorevole del Partito Democratico Franco Vazio.

“Recentemente il presidente Toti è tornato nel palazzo della Provincia di Savona, dove ha incontrato il territorio, portando risposte in termini di milioni di somme urgenze, insieme all’assessore regionale Giampedrone. Ma, come spesso accade, il centrodestra fa e il centrosinistra parla (chiaro riferimento all’onorevole Franco Vazio del Pd”, ha dichiarato Vaccarezza.

“Oggi Vazio ci viene a raccontare che siamo noi a non aver capito nulla. Ci troviamo tra Altare e Carcare, proprio dove vorrebbe partire la Albenga-Carcare-Predosa. Ma è stato proprio il Governo Pd-M5S a non inserirla nel piano che può essere fatto dalla società che vincerà la gara delle autostrade. Noi lavoreremo e ragioneremo su questo tipo di progetti”.

“È come parlare di Aurelia bis senza sapere o senza voler dire che è l’Anas che la deve fare. Questo significa o non sapere, e allora conviene ripassare ciò che un parlamentare dovrebbe conoscere, oppure prendere in giro la gente, e non è bello, soprattutto per un territorio in difficoltà”, ha concluso Vaccarezza.