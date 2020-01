Infrastrutture, Assoutenti “esclusa dal tavolo in Provincia”: lettera al presidente di Regione Toti

Provincia. Assoutenti “esclusa dal tavolo in Provincia” e Gian Luigi Taboga, Presidente Nazionale Collegio dei Garanti di Assoutenti, scrive una lettera aperta indirizzata al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

“Egregio Presidente, si legge nella missiva, – Pur apprezzando il suo impegno e la sua intenzione di coinvolgere le Parti sociali ed economiche interessate ai tanti problemi riguardanti la mobilità per la nostra provincia, dobbiamo constatare il mancato nostro coinvolgimento, per la riunione svoltasi a Savona in qualità di rappresentanti degli utenti”.

“Le Associazioni dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici, ivi compreso il sistema dei trasporti su gomma e su ferro, svolgono da moltissimi anni un ruolo importante e a volte essenziale nella concertazione di una politica provinciale e regionale atta a garantire il diritto, costituzionalmente riconosciuto, ad una mobilità efficiente e sostenibile. Di questo il Presidente Toti è perfettamente al corrente anche per tutte le occasioni in cui ci siamo incontrati”.

“In quanto rappresentante pro-tempore delle associazioni dei Consumatori Savonesi presso la Consulta provinciale della Camera di Commercio chiedo la partecipazione delle predette associazioni, anche tramite una rappresentanza qualificata, presso il Tavolo permanente per le infrastrutture che si andrà a costituire. La forma di pubblica esternazione della nostra richiesta è motivata dal fatto che l’opinione pubblica e i nostri iscritti sappiano che la nostra assenza alla riunione di Savona non è dipesa da una nostra scelta di natura opportunistica o di dissenso, ma solamente perché non siamo stati invitati”, ha concluso.