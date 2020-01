Incidente in autostrada, l’A10 va in tilt: 5km di coda tra Pietra Ligure e Spotorno

Agg. Ore 16:30. Il sinistro in A10, avvenuto tra Finale Ligure e Spotorno, ha visto coinvolte 5 auto, ma fortunatamente solo uno degli occupanti (non grave) è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere.

Al momento, però, sono circa 5 i chilometri di coda, che si è estesa, tra Pietra Ligure e Spotorno, in direzione Savona. Si segnalano anche una decina di chilometri di code e rallentamenti sull’A6 Savona-Torino.

Finale Ligure. Domenica contraddistinta dagli incidenti in alcune città delle Riviera (in particolare Savona e Noli) e ora anche in autostrada, in direzione Savona.

Si è verificato, pochi minuti fa, un incidente nel tratto di A10 compreso tra Finale Ligure e Spotorno. Ancora nessuna informazione sulla dinamica del sinistro, che pare aver coinvolto più di una vettura. Due i feriti accertati, per ora, che saranno entrambi trasportati, salvo nuove indicazioni, in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

A patire le conseguenze peggiori, proprio la tratta autostrade su cui si sono già formati circa 3 chilometri di coda tra Finale e Spotorno.