In possesso di pistola senza licenza e cocaina: duplice denuncia dei carabinieri di Cairo

Cairo Montenotte. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cairo Montenotte unitamente ai colleghi della Stazione di Dego hanno deferito in stato di libertà R.P., 55enne originario di Treviglio e R.U. 61enne originaria di Savona, entrambi residenti a Piana Crixia per concorso in porto abusivo di un’arma comune da sparo. Nello specifico, una Browing cal. 9.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di un controllo effettuato presso l’abitazione della donna che risultava detentrice dell’arma. Mentre i Carabinieri si apprestavano ad entrare nell’abitazione è intervenuto R.P., che ha consegnato spontaneamente il caricatore dell’arma. Ma alla richiesta dei militari su “dove fosse l’arma”, l’uomo, privo di licenza di porto di arma da fuoco, dopo una breve esitazione ha ammesso di averla indosso, portata alla cintura.

A carico dei due sono state quindi eseguite perquisizioni domiciliari e veicolari ed all’interno di un capannone situato a Piana Crixia, in uso a R.P., sono state rinvenute ulteriori 100 munizioni di vario calibro, mentre nel domicilio di Cairo Montenotte ne sono state rinvenute ulteriori 80 e poco meno di un grammo di cocaina. Gli è stata ritirata la patente di guida ed è stato segnalato alla Prefettura di Savona quale assuntore di stupefacenti.

Alla donna, infine, è stato anche contestato il reato di omessa custodia di armi, essendo l’arma rivenuta addosso a R.P intestata a suo nome.