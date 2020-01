Il sogno per un corretto sviluppo psicofisico del bambino: tavola rotonda a Pietra Ligure

Domani, venerdì 3 gennaio, alle ore 17.00, nella Sala Consiliare del Comune di Pietra Ligure “Augusto Remabdo”, tavola rotonda “I sogni dei bambini – Dialoghi per la diffusione della cultura del sogno nella famiglia e nella scuola, per favorire il benessere e la consapevolezza”, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pietra Ligure, l’Associazione “Pietra Filosofale” e la Biblioteca Civica “Silvio Accame”.

La tavola rotonda sarà anche preziosa occasione per presentare il libro “I sogni dei bambini: tracce archetipiche nelle immagini della notte” di Elvezia Benini e Cecilia Malombra, edito da Franco Angeli.

Oltre alle autrici del libro, saranno autorevoli relatori Franco Verdona, Roberta Madruzza, Manuela Iona e Gianfranco Pallanca. Modera Rita di Somma, direttrice della Biblioteca Civica “Silvio Accame”.

I bambini di oggi sono costantemente sollecitati a “fare” e ad aderire a modelli prestazionali e competitivi e non si permette loro di avere pause e di godere di quella sana noia attraverso cui dare spazio alla riflessione e riconoscere le emozioni e le produzioni della fantasia e dell’inconscio. La tavola rotonda di domani sarà un dialogo dedicato a ridare centralità al sogno come base ineludibile per un corretto sviluppo psicofisico del bambino.