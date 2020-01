Il settore giovanile del Savona sfrattato da Quiliano: proseguirà l’attività al Bacigalupo

Savona. La tribolata stagione del Savona Fbc ha rischiato di avere ripercussioni anche sull’attività che maggiormente interessa il tessuto sociale locale, ovvero quella relativa al settore giovanile, con centinaia di ragazzi coinvolti, seguiti nella loro passione dalle famiglie.

La Polisportiva Quiliano, in un primo tempo, a metà novembre, aveva deciso di permettere alle squadre giovanili biancoblù di continuare la propria attività sul campo del Picasso, nonostante la società fosse inadempiente. Solamente alla prima squadra del Savona era stato impedito di allenarsi nell’impianto quilianese e da quel giorno aveva cominciato a lavorare sul campo del Santuario.

Ieri, invece, è arrivato lo sfratto anche per le giovanili biancoblù. La situazione, però, è stata immediatamente risolta: i ragazzi e i bambini del Savona potranno proseguire i loro allenamenti al Bacigalupo.

Ad interessarsi in prima persona della spiacevole vicenda è stato l’assessore comunale allo sport Maurizio Scaramuzza. “Da oggi tutto il settore giovanile del Savona si allenerà al Bacigalupo – dichiara -. Il responsabile del settore giovanile Andrea Berta ha approvato la scelta ed anche mister Luciano De Paola si è detto d’accordo. Del resto lo stadio è in concessione al Savona Fbc e lo più impiegare come meglio crede”.

Scaramuzza ci tiene a replicare alle dichiarazioni di Aureliano Pastorelli, presidente della Polisportiva Quiliano. “Non è vero che le istituzioni sono distanti dal Savona Fbc e lo abbiamo dimostrato – dice l’assessore -. Siamo vicini a tutte le società savonesi del territorio e facciamo il massimo per venire incontro alle loro esigenze. Non entro nel merito dei debiti relativi all’utilizzo dell’impianto, sono problemi tra due società private. Pastorelli si è detto tifoso del Savona, pertanto deve riflettere sulle sue parole. Ognuno guardi in casa propria”.

“Ciò che è importante – conclude Scaramuzza – è che i ragazzi possano continuare a giocare. Inoltre calcheranno uno stadio che avrà pur alcuni problemi, ma può ospitare la loro attività e soprattutto ha una storia gloriosa, vi hanno giocato tanti grandi campioni, e per loro sarà ancor più stimolante”.