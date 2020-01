Il Seminario di Albenga compie 450 anni: è stato uno dei primi al mondo

Albenga. Quasi mezzo secolo. È questa “l’età” del seminario di Albenga-Imperia, dove nei giorni scorsi si sono svolte le celebrazioni per il 450esimo dalla fondazione.

Risulta essere uno dei primissimi al mondo. Su spinta del Concilio di Trento nel 1563, fu fondato dal vescovo Carlo Cicada, originario di Genova, e inaugurato nel 1568. Poi, nel 1929, fu inaugurata la nuova sede (quella attuale).

Risulta tutt’ora aperto, seppur non più con la funzione di “scuola” per i seminaristi, ma nella “nuova veste” di polo dell’attività pastorale della Diocesi. “A breve, inoltre – ha annunciato direttamente il vescovo Guglielmo Borghetti – sarà oggetto di un’importante opera di restyling e rinnovamento”.

Un gioiello storico che, insieme al Battistero, alle Torri e alle altre bellezze storico-architettoniche, rappresentano un autentico tesoro, non solo per la Diocesi ma per la Città di Albenga e l’intero comprensorio ingauno.