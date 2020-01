Ceriale. Una Valle Ibà rovente, inospitale e senza vegetazione, devastata dal surriscaldamento globale. E due protagonisti, Leonardo e il nonno Nicolò, impegnati in una difficile battaglia quotidiana per sopravvivere. Ecco gli ingredienti de “Il rifugio del sole”, libro scritto dall’esordiente Stefano Maccari la cui pubblicazione è legata a una campagna di crowdfunding.

La storia, ambientata tra 100 anni in una Terra resa invivibile dai cambiamenti climatici, inizia proprio nella piccola valle alle spalle di Ceriale. “Ho scritto questo libro per sensibilizzare il lettore sul tema – racconta Maccari – È ambientato nel futuro, in un mondo in cui la vita si riduce alla costante ricerca di acqua e cibo. I personaggi si muovono in luoghi profondamente modificati dal surriscaldamento globale e ritrovano elementi del passato, il presente dei nostri giorni. Spero che ogni lettore si interroghi su cosa può fare affinché il mondo descritto nel romanzo non diventi realtà“.

Foto 2 di 2



“Il rifugio del sole” è il romanzo d’esordio di Maccari, 36 anni, laureato in pianificazione urbanistica e appassionato di musica, fotografia e birra artigianale. Ha scoperto il piacere della lettura con i romanzi di Wilbur Smith e Michael Connelly; e Carlos Ruiz Zafón, con il suo “L’ombra del vento”, ha fatto scattare in lui la voglia di provare a scrivere, portando alla nascita de “Il rifugio del sole”.

“L’ho inviato alla casa editrice Bookabook ed è stato scelto – spiega – Dopo il loro parere positivo sul libro è stata lanciata una campagna di crowdfunding: il libro verrà pubblicato al raggiungimento delle 200 copie preordinate”. La campagna è partita da due settimane e al momento è al 71% dell’obiettivo: mancano 58 preordini alla pubblicazione, prevista per ottobre 2020. Una copia costa 16 euro, ma è possibile scegliere il più economico formato ebook a 6,99 euro.