Il quartiere San Giovanni si prepara al Palio di Albenga con tante novità

Albenga. Il quartiere di San Giovanni ad Albenga rinnova il consiglio direttivo in vista della prossima edizione del Palio Storico.

Dall’assemblea di venerdì sera sono risultati eletti: Nicoletta Bellando in qualità di presidente, Marinella Pastorino in qualità di vice presidente, Ginetta Perrone come consigliere, Francesca Costanzo come segretaria, Olga Vasilache come consigliere, Manuela Enrico nel ruolo di tesoriere, Luca Ambrosi in qualità di consigliere, Daniele Rosa come responsabile della storicità, Silvio Dani come nuovo capitano.

Il direttivo così rinnovato ha già annunciato grande impegno e novità nel prossimo palio, sempre vivendo “in autentica storicità l’evento con la consulenza esterna di due figure che si occupano di storia medievale in Liguria”.

“Il quartiere nelle prossimo settimane – fanno sapere dal direttivo – metterà a punto un progetto di quartiere davvero ricco di sorprese per un Palio che in dieci anni è diventato la migliore festa nel calendario turistico dell’estate e forse dell’intero anno”.