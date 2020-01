Il mistero del pc della piscina Doria Nuoto 2000 di Loano: duplice furto in meno di una settimana

Loano. Piscina Doria Nuoto 2000 Loano di via Giacomo Matteotti, a Loano, nel mirino dei malviventi, che hanno colpito per ben due volte in meno di una settimana.

Doppio colpo, ma sempre stesso obiettivo: un pc, non dal grande valore economico, adibito alla ricarica delle schede per phon e docce. È stato trafugato ieri (lunedì 13 gennaio), insieme ad un telefono cellulare di servizio, custodito in un cassetto in segreteria.

Era appena stato sostituito perché il portatile precedente era stato rubato la settimana scorsa, a cavallo tra giovedì e venerdì. E proprio ieri pomeriggio, sul nuovo pc era stato installato l’apposito programma, ma è stato rubato probabilmente poco dopo l’orario di chiusura.

L’amara sorpresa per i gestori della piscina, questa mattina, all’apertura, intorno alle 8. Il duplice furto è stato denunciato ai carabinieri, impegnati nelle indagini per risalire ai responsabili.