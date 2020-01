Pietra/Borghetto. Il Canada? Macché, la provincia di Savona. Ecco dove andranno a vivere Harry e Meghan, ossia il duca di Sussex e la moglie, dopo aver deciso di uscire dalla famiglia reale d’Inghilterra.

O almeno, deve essere questa la speranza goliardica di alcuni savonesi che, sulla scia del chiaccheratissimo “Megxit”, hanno iniziato a fabbricare meme che li riguardano. E così si scopre il “futuro alternativo” dei due (ex?) reali britannici: una casa a Borghetto Santo Spirito. Ma senza esagerare, eh, un semplice bilocale: d’altronde la Regina Elisabetta è stata chiara, niente più soldi pubblici per il secondogenito di Carlo e Diana.

Foto 2 di 2



E anche se Harry Windsor e Meghan Markle hanno da parte decine di milioni di euro non è certo detto che bastino, nella cara riviera savonese. Per questo, forse, qualcun altro “replica” alla prima vignetta affibbiando a Harry un dubbio amletico: per risparmiare qualcosa meglio Moglio, Solva o Testico?

E poi bisognerà pur trovare un impiego: su questo i due giovani sono stati chiari, vogliono lavorare. Ecco allora che una possibilità arriva da Pietra Ligure: secondo i golardici “paparazzi del web savonese” Harry riporrebbe tutte le sue speranze nella prossima apertura del Lidl. Ora non resta che da capire quando aprirà, per poter iniziare il conto alla rovescia e accogliere come si deve il figlio di Lady D e l’attrice americana.