Il deputato Sergio Battelli (M5S) lancia la sua App tra musica, post e politica

Liguria. Sergio Battelli, deputato del M5S e presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, ha appena lanciato un’App completamente autoprodotta, prima esperienza del genere in campo politico, e non, in Italia.

“Ci sono tanti modi per fare politica, per coinvolgere, essere vicino alla persone. Per me significa migliorarsi sempre, non accontentarsi mai, “evolvere”, sperimentare, mettersi in gioco, rischiare, trovare modi diversi di comunicare ciò che facciamo ogni giorno” spiega il deputato ligure con la sua iniziativa.

“Dalla mia passione per la politica, la musica, gli esperimenti, la tecnologia, la grafica nasce questa app unica nel suo genere, il primo che si spinge così in avanti, perhè gli smartphone sono il presenmte e saranno sempre di più il nostro futuro e io non voglio rimanere fermo”.

“Penso che entrare in uno degli strumenti più democratici che maneggiamo ogni giorno, “parlare” nella piazza virtuale, sia rivoluzionario nella sua semplicità” aggiunge.

“Chi deciderà di scaricarla troverà non solo le mie riflessioni, la mia musica, ma anche aggiornamenti sulle notizie del giorno, potrà inviarmi segnalazioni con foto, video, testi, direttamente dall’app, senza filtri, potrà ascoltare i miei podcast e scoprire i miei canali social, tutto a portata di mano”.

“Lo stile è quello che mi contraddistingue sui social e nella vita di tutti i giorni: semplice, diretto, concreto e mai troppo pesante. Gli stessi criteri che dovrebbero ispirare il nostro rapporto con tutti i cittadini”.

“Io sono questo, che piaccia o non piaccia, quel palazzo non mi cambierà mai e non cambierà mai la mia voglia di essere curioso e innovarmi” conclude.