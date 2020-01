Il Comune di Savona presente alla premiazione dei Presepi di Denice (AL)

Savona/Denice. Si è tenuta ieri, domenica 12 gennaio a Denice, Comune della provincia di Alessandria, la premiazione mostra dei presepi artistici organizzata all’oratorio di San Sebastiano.

Le opere sulla Natività per la sezione artisti – in concorso e fuori concorso – e per la sezione scuole sono state 92.

Oltre alla giuria tecnica, erano presenti l’assessore alla agricoltura della Regione Piemonte, Protopapa, la giunta del Comune di Denice, nonchè il vicesindaco di Savona Arecco con l’assessore allo sviluppo economico Zunato.

Arecco, in occasione, ha affermato che si è trattato di “una splendida occasione per parlare di sviluppo di territori di confine tra Liguria e Piemonte, legati da tradizioni, ma anche dalle stesse gravi criticità che minano la vivibilità dell’entroterra e la permanenza su quel territorio di famiglie ed anziani soli”.