Savona. Centro Danza Savona vince la 25esima edizione del concorso internazionale “Week end in Palcoscenico“, che si è tenuto a Pinerolo il 25 e il 26 gennaio. Per il quinto anno consecutivo la scuola savonese ha ottenuto premi e riconoscimenti in uno dei concorsi di danza più prestigiosi in Italia.

Nella giornata di sabato il centro diretto da Alessandra Schirripa ha ottenuto il primo premio nella categoria Gruppi Moderno/Contemporaneo Senior Open con la nuova creazione “The Art Life”, che ha vinto anche il Best Prize di 1000 euro. Hanno danzato Cecilia Caviglia, Gioele Cosentino, Greta Dagnino, Carlo Froi, Giulia Genta, Alessia Rebagliati, Sara Spiegl, Giorgia Tommasi, Giacomo Tomasini, Bakit Zerilli.

Foto 3 di 4







Il Centro Danza Savona si è aggiudicato, inoltre, il primo premio nella categoria Solisti Juniores Amatoriale, con l’assolo “An die musik” interpretato da Cecilia Caviglia su coreografia di Alessandra Schirripa. Al Centro è andato anche il primo premio Solisti Senior Amatoriale a Bakit Zerilli con la coreografia “Waiting for…”

Nella giornata di domenica, riservata alla danza classica, Sara Giubergia ha vinto il primo premio Solisti Young Open; nella stessa giornata il Centro ha vinto anche il secondo premio Gruppi Young Am.

Il concorso internazionale di danza “Week end in palcoscenico” di Pinerolo, giunto alla 25^ edizione, si avvale della partecipazione di direttori, coreografi e rappresentanti di alcune fra le più prestigiose accademie e compagnie europee come: Matan David, Marguerite Donlon, Joseph Alain Ruiz, Rafi Sady, Sergej Vanaev, Lorand Zachar. I giurati hanno premiato Cedansa per l’esecuzione tecnica, la grande teatralità, espressività, energia e la grande originalità delle coreografie di Alessandra Schirripa.

Il Centro Danza Savona, Centro Internazionale di Formazione alla Danza contribuisce all’educazione e formazione completa di ogni allievo grazie alla collaborazione di docenti qualificati tra i quali spicca Ekaterina Desnitskaia (diplomata Accademia Vaganova di San Pietroburgo e danzatrice Compagnia Teatro Kirov-Marijnsky) e a una continua specializzazione con Workshop e Masterclass condotti da Maestri ospiti di fama internazionale.