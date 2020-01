Celle Ligure. Non si poteva chiedere di meglio alla prima squadra femminile del Celle Varazze Volley per chiudere il girone di andata: sabato sera è arrivata una netta vittoria in trasferta sul campo della Subaru Olympia di Genova Voltri.

Il risultato del match è apparso in discussione solo nel terzo ed ultimo parziale; le biancoblù si sono imposte 3 a 0 (25-14, 25-16, 26-24).

Un successo che dà un gran morale alla squadra allenata da Enrico Lamballi e Marco Levratto. Si tratta della seconda vittoria consecutiva e permette alle biancoblù di tornare a metà classifica, dopo un momento di difficoltà vissuto intorno alle festività.

L’obiettivo della stagione, da neo promosse nel massimo campionato regionale, era la salvezza. Al momento il Celle Varazze è in ottava posizione e sono 8 le lunghezze di distacco dalla zona rossa, ossia il dodicesimo posto.

Il girone di ritorno comincerà sabato 8 dicembre alle ore 18 con la trasferta sul campo dell’Avis Casarza Ligure, dove sarà importante far punti per consolidare la posizione.

Nella foto: Maria Molinari