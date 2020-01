Loano. Il Basket Loano torna alla vittoria nel campionato di Serie D, interrompendo un digiuno che durava da quattro giornate, battendo la capolista Athletic Genova tra le mura amiche del palasport Garassini col punteggio di 67 a 55.

I loanesi, ancora privi degli infortunati Cacace, Giulini e Volpi e con la defezione per influenza all’ultimo di Angelucci, affrontano la prima in classifica Athletic, già vittoriosa all’andata in quel di Genova per 77-61.

Anche se consapevoli di dover affrontare ancora la partita con una panchina corta, i biancorossi partono subito aggressivi in difesa dove pressando la palla e con ottime rotazioni difensive mettendo in crisi l’attacco genovese. Così, dopo un buon inizio anche offensivo, al cambio di difesa dell’Athletic (da uomo a zona) i ragazzi di coach Taverna non si scoraggiano e continuando a giocare intensamente, finendo il primo quarto sopra di 8 lunghezze (17 a 9).

Nel secondo periodo Loano continua a tenere un’intensità difensiva molto buona, riuscendo così a scavare un solco importante tra sé e gli avversari, chiudendo il primo tempo in vantaggio 37 a 23.

Nel terzo periodo l’Athletic Genova entra in campo più aggressiva, causando anche un piccolo momento di appannamento offensivo dei ragazzi ponentini, arrivando fino a soli 3 punti di svantaggio, ma tre ottime difese e tre azioni d’attacco molto buone riportano Loano sopra di 11 lunghezze a fine terzo periodo.

Nell’ultimo periodo i ragazzi del patron Cacace mantengono il vantaggio arrivando alla sirena finale con il tabellone che recita 67-55, riuscendo così a portare a casa una vittoria fondamentale che li rimette in corsa per le posizioni alte della classifica ed al tempo stesso ridà morale e fiducia che sembravano ormai spenti.

“Per prima cosa – commenta lo staff tecnico loanese – bisogna fare i complimenti ai ragazzi, anche nei momenti di crisi con le sconfitte non sono mai mancati l’impegno e la serietà negli allenamenti, solo il lavoro in palestra ti fa recuperare se hai un momento di appannamento. Oggi in difesa abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissati a inizio partita, mentre in attacco abbiamo mosso la palla cercando di prendere buoni tiri. Di certo abbiamo ancora tanto da migliorare ancora ma siamo sulla buona strada“.

Il tabellino del Basket Loano: Tassara 15, Altamura 4, Giromini 6, Vaccarezza 3, Bussone 13, Borgna 22, Fumagalli 5, Panizza, Piccardo, Martino, Scarato. All. Taverna, ass. S. Volpi.

In classifica i loanesi occupano la quarta posizione con 14 punti. Sabato 1 febbraio alle ore 18 giocheranno sul campo dell’Ospedaletti.

Nella foto: Borgna durante un tiro libero