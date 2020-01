Il 2019 del Porto di Genova si chiude in calo: complici le autostrade e il nuovo virus che arriva dalla Cina

Genova. E’ un bilancio non positivo quello del 2019 riguardante il Porto di Genova, presentato dal presidente Paolo Emilio Signorini. Nonostante si stiano ancora aspettando i dati ufficiali sull’anno appena concluso, il presidente del porto al termine del primo comitato di gestione del 2020 ha stilato i primi numeri: “I dati definitivi li stiamo ancora aspettando ma nel complesso possiamo dire che nel 2019 c’è stato un calo complessivo del traffico merci tra il 2 e il 4%“. E, come se non bastasse, adesso pare esserci anche il Coronavirus a minacciare i traffici dalla Cina, con conseguenze ancora più preoccupanti.

Signorini ha provato a individuare le cause di questo bilancio negativo: “In parte si tratta di fattori congiunturali. Altri porti del Mediterraneo occidentale e del Nord Europa hanno avuto situazioni difficili: prima i daxi, poi la Brexit, poi le altre questioni internazionali, ora vedremo che effetti avrà il virus cinese”. Ma tra i sospettati ci finiscono anche le infrastrutture, a partire dal ponte Morandi. “È indubbio che Genova, che cresceva molto bene e molto meglio di altri, dal 14 agosto 2018 è entrata in una situazione di fibrillazione pressoché costante che ci ha fatto perdere qualche punto percentuale”. Prosegue il presidente: “Nel 2017 eravamo cresciuti del 15%. Poi, nei primi sette mesi del 2018 viaggiavamo al 5%, quindi c’era una crescita, anche se minore. Nei primi cinque mesi del 2019 abbiamo pagato ancora ponte Morandi, poi Genova ha avuto un trimestre ottimo. Ma a quel punto sono iniziati i drammi autostradali che sicuramente hanno pesato”.

Appare logico, dunque, quanto siano stati determinanti gli ultimi mesi dell’anno dove la Liguria è rimasta vittima di maltempo e, appunto, di vari problemi alle infrastrutture come il crollo del viadotto della A6 Savona-Torino. Viabilità nel caos ed ecco la “debacle”, per citare proprio Signorini. Maltempo, autostrade e ora il virus cinese minacciano il Porto di Genova e i suoi affari: “Una stima che ho letto questa mattina – spiega Signorini – è di una possibile contrazione del 6% dell’economia cinese sull’ultimo trimestre. E’ chiaro che noi stiamo parlando di un partner commerciale che in termini di attività container nel porto di Genova pesa per il 15-20%, quindi se vi fosse una contrazione severa degli scambi con la Cina per il porto ci sarebbero effetti negativi che dovremmo pensare di affrontare o attenuare in qualche modo”.

Concludendo il suo discorso, Signorini ci tiene comunque a precisare che è ancora troppo presto per arrivare a conclusioni che rischiano di rivelarsi affrettate: “E’ un po presto ancora per capire se ci saranno questi contraccolpi sull’import-export di merci dove tutto sommato credo sia possibile gestire le persone che assistono una nave cargo con misure sanitarie precauzionali in quanto poi i cargo che trasportano merci non presentano problematiche per la salute”.