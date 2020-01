Albenga. Ha avuto luogo lo scorso weekend, da venerdì 17 a domenica 19 gennaio, presso la piscina I Delfini di Genova Pra’, il 14° Trofeo nazionale di nuoto in vasca corta G.S. Aragno, ritornato dopo un anno di assenza dall’impianto genovese, importante manifestazione sportiva nel panorama natatorio nazionale cui hanno preso parte trentadue società provenienti da diverse regioni italiane per un totale di 1.300 atleti partecipanti e circa cinquemila presenze gara.

I giovani atleti dell’Idea Sport di Albenga, seguiti a bordo vasca dal tecnico Matteo Marmentini, che li allena insieme a Renato Marchelli, hanno garantito buone prestazioni culminate nella conquista di sette medaglie di cui due d’oro, tre d’argento e due di bronzo, oltre a dignitosi quarti posti, che hanno permesso alla società ingauna di conquistare il tredicesimo posto assoluto nella classifica società, nonostante il contenuto vivaio rispetto a realtà ben più nutrite di atleti.

Due medaglie d’oro si l’è aggiudicate Andrea Filadelli, primo nei 1500 stile libero in 15’30″58 con il record della manifestazione e nei 400 misti in 4’22″08. Medaglie d’argento per Anna Laura Guardone nei 50 rana assoluti, Amelia Celiberti nei 200 farfalla categoria Ragazzi ed Emma Balbis nei 200 misti categoria Ragazzi. Hanno ottenuto la medaglia di bronzo Anna Laura Guardone nei 100 rana assoluti e Ruben Cacciamani nei 50 dorso categoria Ragazzi.

Dignitosi quarti posti hanno conosciuto gli atleti Gabriele Mirotta nei 50 farfalla categoria Ragazzi e Ruben Cacciamani nei 100 dorso categoria Ragazzi. Mirotta si è anche classificato quinto nei 50 stile libero e settimo nei 100 stile libero; Anna Filadelli sesta nei 200 misti assoluti. Amelia Celiberti è giunta quinta nei 100 farfalla, Emma Balbis si è classificata sesta nei 100 stile libero.

Buone le prestazioni dei compagni di squadra Ludovico Luigi Romaniello, Alessandro Cuttaia, Rachele Celiberti, Luca Maron, Ambra Ottonello, Valentina Valle, Martina Trevia, Gaia Vitali, Beatrice Vernaleone, Daniele Vernaleone, Federico Bosticco, Matilde Riccardi, Stefano Aresi, Sofie Alberti, Emma Fabrici, Filippo Sala, Pietro Deandreis, Luca Sanfratello, Cristian Caprili, Camilla Vio, Cloe Rinaldi.

Lo sguardo è ora volto alle prossime impegnative prove del campionato regionale, nel quale gli atleti dell’Idea Sport hanno già conquistato il podio nella seconda prova di qualificazione con l’argento nella staffetta 4×100 stile libero categoria Ragazzi (composta da Federico Bosticco, Ruben Cacciamani, Gabriele Mirotta, Mirko Scaramuccia) ed il bronzo nella staffetta 4×100 stile libero categoria Cadetti (Andrea Filadelli, Alessandro Cuttaia, Ludovico Luigi Romaniello, Luca Maron) che hanno avuto luogo lo scorso mese di dicembre presso la piscina Sciorba di Genova.