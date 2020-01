Hockey indoor: Savona verso le finali nazionali della Serie B

Savona. Ancora un paio di mesi di attività per l’hockey indoor, poi si tornerà a giocare su prato.

In Serie A2 maschile la Superba è terza in classifica, su sei squadre, alla pari con il Messina. Non sembra poter ambire alla promozione, né rischiare la retrocessione.

I genovesi, ad Ospedaletto Euganeo, hanno battuto 4-3 la Moncalvese, per poi perdere 10-3 dal Cus Pisa capolista.

In Serie B maschile c’è un raggruppamento tutto ligure, il girone C. Sono stati giocati quattordici incontri; ne restano da giocare sei. La vincitrice disputerà le finali nazionali a Brescia sabato 22 e domenica 23 febbraio.

Il riepilogo degli incontri disputati, a Savona e a Genova:

Savona HC – HC Liguria 11-2

Genova Hockey 1980 – Cus Genova 8-4

Savona HC – HC Genova 11-2

HC Liguria – Genova Hockey 1980 6-5

Cus Genova – HC Genova 8-0

Savona HC – Genova Hockey 1980 14-2

Genova Hockey 1980 – Savona HC 2-11

HC Liguria – Cus Genova 3-5

Genova Hockey 1980 – HC Genova 5-0

Savona HC – Cus Genova 6-2

HC Liguria – HC Genova 6-5

HC Genova – Cus Genova 1-4

HC Genova – HC Liguria 2-9

Cus Genova – HC Liguria 4-1

L’attuale classifica: Savona HC 15 (5), Cus Genova 12 (6), HC Liguria 9 (6), Genova Hockey 1980 6 (5), HC Genova 0 (6).

Le finali della Serie A femminile si giocheranno sabato 15 e domenica 16 febbraio a Bra. Le genovesi del Rainbow sperano ancora di raggiungerle, dato che a Castello d’Agogna e Brescia hanno ottenuto risultati positivi, vincendo con Cus Cube Brescia (6-3), HP Argentia (2-1) e ancora Cus Cube Brescia (4-1), cedendo solamente all’HC Milano (2-5). Proprio le milanesi guidano la classifica, con un punto in più del Rainbow.

In ambito giovanile, limitandoci ai più grandi, gli Under 21, il Savona è quarto nel girone A, che annovera cinque squadre. I biancoverdi hanno 3 punti, grazie al successo sul Rassemblement per 6-4, ottenuto a Pinasca. Nella stessa sede hanno perso 2-9 con il Bonomi. In precedenza, a Bra, i savonesi si erano arresi alla Valchisone (0-8) e al Bra (5-6).

Nell’Under 18 maschile l’unica squadra ligure è il Genova Hockey 1980, che ha pareggiato 0-0 col Cus Pisa la gara di andata del girone D, composto da due sole formazioni. La vincente della doppia sfida accederà allo spareggio di semifinale, domenica 26 gennaio a Bondeno.

Le finali nazionali dell’Under 18 femminile si terranno a Limone del Garda sabato 1 e domenica 2 febbraio. Nel girone C il posto a disposizione, al momento, è del Cus Pisa, che ha battuto 7-0 il Rainbow e 8-1 il Savona. Lo scontro tra le liguri è stato vinto dalle genovesi per 5-2.