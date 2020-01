Savona. Domenica gloriosa per il Savona HC che ha visto concludersi, in una sola giornata di incontri, due campionati, guadagnando l’accesso a due importanti finali nazionali.

La prima squadra ha disputato ben tre partite, affrontando dapprima con il Cus Genova, imponendosi per 4 a 0. La seconda gara ha visto i biancoverdi liquidare l’HC Genova con uno schiacciante 10 a 0. La terza sfida è stata il derby con l’altra squadra cittadina, il Liguria, vinto per 8 a 3. I savonesi concludono così il campionato a punteggio pieno con ben 75 gol fatti e solamente 13 subiti. La finale si terrà sabato 22 e domenica 23 febbraio a Brescia nell’impianto Borgosatollo.

La formazione del Savona: Montagnese, Montorio, A. Valsecchi, D. Valsecchi, V. Vaglini, T. Bormida, F. Bormida, Ciuti, Buzali, Scaiola, Gaibazzi; in porta Ghione e Rinino. Allenatori e dirigenti: Andrea Rossi e Massimo Ciuti.

Il pomeriggio è proseguito con l’Under 14 femminile. Nel match contro il Genova 1980 le giovani biancoverdi partivano già con una situazione di vantaggio grazie alla precedente prestazione, grazie alla quale erano in vetta alla classifica con 6 punti. Una sconfitta nella prima partita avrebbe potuto riaprire i giochi. Così stava per avvenire: il punteggio era sull’1 a 0 per le biancorossi fino a due secondi dal fischio finale, quando finalizzando un’azione al cardiopalma Erica Burchi ha portato al pareggio le savonesi, togliendo quindi ogni possibilità alle genovesi di riaprire la contesa. Il Savona passa quindi alle finali di Ospedaletto Euganeo in calendario sabato 22 e domenica 23 febbraio.

La formazione del Savona: Panuccio in porta; Poggi, Cuneo, Marzouq, Bianco, Burchi, Gorrino, Spanedda. Quest’ultima è un utile prestito dell’HC Genova. Allenatori e dirigenti: Montagnese, Burchi, Rossi, Arscone (Genova HC).

Il Savona ha mancato per un soffio la tripletta. L’Under 14 maschile sabato ha disputato l’ultima partita di ritorno del campionato. Già in svantaggio all’andata, con una sofferta partita contro il Genova 1980 la formazione biancoverde ha visto sfumare la possibilità della finale, perdendo 4 a 9.

La formazione savonese: D. Carbini in porta; C. Carbini, Berardinelli, Lanfranchi, L. Vaglini, A. Buzali, Ricchebuono, Zakaria Poggi. Quest’ultimo, esordiente, fin da subito dimostrato notevole grinta ed è stato anche l’autore di una rete.

Il presidente Massimo Pavani si dice “molto soddisfatto delle prestazioni degli atleti biancoverdi e degli ottimi risultati ottenuti in questa stagione”.