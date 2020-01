Incidente ad Alassio, ore di apprensione per il 16enne in prognosi riservata: gravi condizioni

Alassio. Sono ore di apprensione per famigliari, amici e conoscenti di Pietro Z., il 16enne di Alassio che si trova da ieri ricoverato all’ospedale Santa Corona di Piera Ligure, in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto in serata in frazione Caso.

Al momento, si trova ancora nel reparto di rianimazione del nosocomio pietrese e le sue condizioni, purtroppo, non appaiono buone: trauma cranico molto grave prevalente e fratture ortopediche. Per ora, dunque, la prognosi resta riservata.

Nel frattempo, proseguono le indagini condotte dai carabinieri della radiomobile di Alassio, tra i primi ad intervenire nell’immediatezza dell’incidente. Stanno ascoltando vari testimoni, nel tentativo di ricostruire in maniera oggettiva e precisa l’accaduto.

Stando alle poche, frammentarie informazioni raccolte fino ad ora, quel che è certo è che l’incidente ha visto coinvolto Pietro Z. mentre si trovava in sella alla sua moto. Si è scontrato in modo violento contro un camioncino. Quindi, l’intervento dei militi della bianca di Alassio e la corsa, in codice rosso, all’ospedale pietrese.