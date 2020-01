Granfondo Muretto di Alassio MTB, sono già numerose le iscrizioni alla tredicesima edizione

Alassio. Domenica 29 marzo si terrà ad Alassio la tredicesima edizione della Granfondo Muretto di Alassio MTB, prima prova valida per l’assegnazione della Coppia Piemonte.

Le iscrizioni alla gara sono già aperte. Su www.murettodialassiomtb.it è possibile trovare l’area dedicata ed una pratica guida all’iscrizione e alla verifica della stessa.

All’inizio dell’anno la Granfondo ha tagliato il primo traguardo dei 250 pre iscritti, compresi i molti che si sono abbonati al circuito Nord Ovest MTB e al circuito Liguria Trophy.

Infatti, nonostante sia possibile iscriversi alla singola gara, la Granfondo Muretto di Alassio 2020 è una tappa di ben tre circuiti prestigiosi.

La Granfondo Muretto di Alassio MTB 2020 è una tappa del Circuito Prestigio 2020. Un’edizione definita “rivoluzionaria” con 21 gare in 20 regioni d’Italia. Un titolo sempre difficile da conquistare ma ricco di prestigio, appunto. Maggiori informazioni sul Prestigio 2020 possono essere trovate su www.biciclub.it/prestigio.

Il Circuito Nord Ovest MTB ha l’obiettivo di far scoprire sentieri e panorami di alcune delle più belle località del nord ovest d’Italia. Si parte dalle spettacolari coste della Liguria, per passare alle colline e alle montagne del Piemonte e della Valle d’Aosta. I percorsi sono alla portata di tutti i biker e offrono divertimento sia ai racer più agguerriti che a coloro che vogliono godersi la mountain bike più in tranquillità.

Inoltre come tappa del Circuito Nord Ovest MTB, la Granfondo Muretto di Alassio è gemellata con la Granfondo De La Val Cenis (Francia). Gli abbonati hanno il 25% di sconto sulla quota di partecipazione e diritto alla prima griglia. Maggiori informazioni su www.nordovestmtb.it.

Il Liguria Trophy MTB è un contenitore di manifestazioni che promuove la mountain bike in Liguria. L’edizione 2020 si articolerà su tre manifestazioni: GF Muretto ad Alassio, GF del Golfo a Portovenere, GF Appennino a Casella. Informazioni sul circuito su: https://www.facebook.com/liguriaTrophy/.

Per finire quest’anno gli organizzatori hanno voluto dare nuova forza ad uno strumento che li ha accompagnati nel corso degli anni: il sito www.murettodialassiomtb.it.