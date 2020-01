Granfondo Laigueglia Lapierre, una maglietta per tutti i partecipanti

Laigueglia. È in arrivo un gadget molto bello e utile per tutti coloro che parteciperanno alla Granfondo Laigueglia Lapierre, in programma per domenica 23 febbraio. Nel ricco pacco gara della manifestazione, ci sarà per tutti una maglia da riposo, realizzata con tessuto tecnico. Il capo ideale da indossare dopo una lunga pedalata in bicicletta, o da tenere su mentre si fa un’attività sportiva diversa dal ciclismo.

Le iscrizioni per l’edizione numero 17 della grande classica di apertura della stagione granfondistica stanno procedendo a gonfie vele, tant’è vero che ci si aspetta un numero molto importante di ciclisti al via della Granfondo Internazionale Laigueglia Lapierre. In modo particolare, sono in aumento le iscrizioni dall’estero, a testimonianza del fatto che questa gara è molto apprezzata anche oltre confine per la sua collocazione geografica e per i paesaggi bellissimi che la Liguria è capace di offrire.

La prossima settimana verrà ufficializzato il percorso della Granfondo, che sarà leggermente più impegnativo rispetto a quello tradizionale. La gara non verrà, comunque, snaturata nella sua sostanza: la Granfondo Internazionale Laigueglia Lapierre è infatti famosa per le sue salite non troppo lunghe, ma i saliscendi continui non concedono tregua ai ciclisti. Sarà quindi una bella sfida contro sé stessi, prima di festeggiare tutti insieme al pasta party e alle premiazioni conclusive, che si svolgeranno di fronte al mare.

Per tutte le ulteriori informazioni e per le iscrizioni è possibile consultare il sito https://www.granfondolaigueglia.it.