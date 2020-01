Granfondo Laigueglia Lapierre, ecco il percorso dell’edizione 2020

Laigueglia. A meno di un mese dalla Granfondo Internazionale Laigueglia Lapierre, il comitato organizzatore della gara ha reso ufficiale il tracciato 2020, che si mantiene in linea con la tradizione del passato anche se ha subìto dei piccoli puntellamenti che lo rendono ancora più esigente rispetto al recente passato. Si tratta di un tracciato che è lungo 120 chilometri con 1.780 metri di dislivello.

La partenza sarà data alle ore 9. Il gruppo, dopo la partenza da Laigueglia, affronterà i primi 10 chilometri lungo il mare prima di svoltare nell’entroterra ligure. Da Cisano sul Neva si comincia a salire, lentamente ma costantemente. Dopo la discesa, i corridori affronteranno la salita del Testico, resa più dura da un lungo tratto in falsopiano.

Questa salita sarà molto importante nell’economia di chi punta a fare un buon piazzamento, perché dalla vetta mancano solo 20 ciclismo al traguardo. Dopo la discesa, i corridori affronteranno Colla Micheri, tradizionale sede di arrivo della Granfondo Laigueglia Lapierre: una salita vera, con punti molto impegnativi, dalla cui vetta sarà possibile ammirare un meraviglioso scorcio sul mare.

Come di consueto, Laigueglia ospiterà non solo la partenza della gara, il villaggio e le operazioni preliminari della vigilia, ma anche tutto il dopo corsa, con il pasta party, le docce, il parco chiuso per parcheggiare le bici con un lucchetto in una zona sorvegliata a vista, e le premiazioni conclusive.

Ricordiamo a tutti che sarà possibile partecipare alla Granfondo Internazionale Laigueglia Lapierre anche a bordo di una e-bike: un’opportunità in più per non mancare, al fine di poter godere dei paesaggi della Liguria anche per chi è meno allenato. La partecipazione è aperta alle e-bike di qualsiasi tipo.

Sul sito https://www.granfondolaigueglia.it/la-granfondo/percorso-ita.html è possibile studiare nel dettaglio il percorso della gara.