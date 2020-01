Gli occhi del Vaticano sulla Diocesi di Albenga: faccia a faccia tra il Papa e il vescovo Borghetti

Albenga. La Diocesi di Albenga-Imperia sotto la lente di ingrandimento del Vaticano, con Papa Francesco “interessato ad avere aggiornamenti costanti sull’andamento della nostra situazione”. Lo ha fatto sapere questa mattina, durante l’annuale incontro con i giornalisti, lo stesso vescovo Guglielmo Borghetti che, lo scorso 23 gennaio, ha incontrato direttamente il Santo Padre a Roma.

“Un incontro di routine”, lo ha definito Borghetti: una sorta di “faccia a faccia” privato (erano presenti solo loro due) durato circa mezz’ora. Il vescovo ha preferito non entrare nel merito specifico dei contenuti della discussione, ma si è lasciato andare ad un discorso più generale, dal quale si sono evinte le principali “preoccupazioni del Papa, in particolare in relazione ai preti e ai seminaristi”.

“Il Santo Padre è stato molto incoraggiante, consapevole della fatica e dei problemi di questa Diocesi, mi ha sostenuto – ha spiegato Borghetti – È sempre preciso, netto e di aiuto. Ho sottoposto al Santo Padre alcune situazioni su cui ho indecisione e lui mi ha indirizzato e rassicurato. Come sempre è stato affettuoso e rinfrancante”.

“A lui stanno a cuore soprattutto i preti e i seminaristi, come vanno e come si comportano e se io ho qualche problema particolare. È a conoscenza di alcuni casi specifici e altri, invece, li ho portati alla sua conoscenza”.