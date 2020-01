Savona. Gli Arcieri granatiere sono stati tra i protagonisti anche di una delle prime gare del 2020. Il 5 e il 6 gennaio a San Bartolomeo al Mare, infatti, si sono disputati i campionati regionali, che hanno visto subito la compagnia savonese distinguersi in numerose categorie.

Ben tre i titoli marchiati Granatiere. Nell’arco nudo ragazzi, vittoria in campo femminile per Dea Dauti, mentre in campo maschile il primo posto è andato a Daniele Fiorito. Sempre tra i ragazzi, ma nell’arco olimpico, vittoria al femminile per Beatrice Tarantini.

Oltre a questi tre titoli, ci sono stati altri buoni piazzamenti per i Granatiere. Matteo Peluso, categoria allievi, è giunto quarto nella prova con l’arco olimpico. Sempre nell’arco olimpico, ma tra i master, quattordicesima piazza per Tiziano Marconcini e sedicesima per Bruno Li Calsi.