Buone prospettive per gli Arcieri Granatiere di Savona che hanno concluso il 2019 con la gara “Ultima dell’anno” a Fossano sulla distanza dei 18 metri al chiuso. I liguri hanno chiuso l’anno con ottime prestazioni diffuse fra i giovani e gli adulti mettendo così le basi per puntare ad un passo in avanti nel 2020.

Bella doppietta nell’Arco nudo Giovanissime con Dea Dauti che vince davanti alla compagna Melissa Keisy Di Fede. Vittoria anche nella stessa disciplina, categoria Ragazzi con il primo posto di Daniele Fiorito. Buone nuove anche nell’Arco Olimpico che fa registrare la seconda piazza per Beatrice Tarantini fra le Ragazze, mentre “solo” un quarto posto per Francesca Abbo nelle Giovanissime. In gara anche i Master Tiziano Marconcini e Bruno Li Calsi impegnati nell’Arco nudo.