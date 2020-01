Cairo Montenotte. Nello scorso fine settimana è iniziato il girone di ritorno del campionato regionale Giovanissimi fascia A. Per il girone A, domenica mattina la Cairese di mister Peirone era impegnata in trasferta contro la Sanremese.

Vedendo giocare il primo tempo, sembrava che i ragazzi in gialloblù non fossero arrivati sul campo di Pian di Poma, almeno con la voglia di giocare. Forse è stato il peggior primo tempo mai giocato quest’anno dai valbormidesi, rischiando almeno in un paio di occasioni di subire il gol. Ci pensava poi Berretta al 30° a mettere la palla in rete da ottima posizione, portando in vantaggio la Cairese. Si andava così al riposo col risultato di 0-1.

Peirone negli spogliatoi spronava la squadra a svegliarsi per il secondo tempo. A veder giocare l’inizio della ripresa, pareva che ci fosse riuscito, infatti poco dopo Kosiqi portava il risultato sullo 0-2. La partita era veramente cambiata e sembrava che l’aria festivaliera di Sanremo non fosse più sul campo di gioco. Subito dopo nuovamente Berretta e Kosiqi realizzavano le reti che permettevano agli ospiti di andare sul 4 a 0, punteggio che le due squadre conservavano fino al termine dell’incontro.

La Cairese finiva però la partita in dieci uomini causa l’espulsione per doppia ammonizione di un suo difensore da poco entrato in campo. Buona anche la prestazione del direttore di gara, in una partita giocata in una giornata dal clima primaverile.

Domenica 2 febbraio l’appuntamento per la Cairese è tra le mura amiche contro la compagine dell’Albenga. Per i gialloblù la strada è quella giusta per qualificarsi alle fasi finali regionali: attualmente occupano la quarta posizione con 22 punti.

La Sanremese allenata da Dino Bertazzon ha giocato con Simone Rossi, Franco Mema, Davide Caridi, Alberto Serini, Simone Grasso, Axel Revera, Ramon Traditi, Gabriele Lo Faro, Manuele Coriale, Mattia Colombi, Matteo Viel (cap.); a disposizione Alberto Trevisan, Gabriele Pavone, Francesco Artuso.

il mister della Cairese Bruno Peirone ha potuto contare su Matteo Giorgio Rizzo, Andrea Capici, Davide Ghiso, Alfons Gjataj, Ardenis Celaj, Christian Diamanti, Francesco Berretta (cap.), Nicolò Longagna, Manuel Agostino Siri, Christian Kosiqi, Erkyehun Pizzorno; a disposizione Matteo Baiocco, Emanuele Ghiso, Samuel Di Cianni, Matteo Grenno, Alessandro Pezzica, Andrea Grillo.