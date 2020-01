Giovanissimi 2005: la Cairese riparte con una convincente vittoria

Cairo Montenotte. Domenica 12 gennaio è ripreso il campionato regionale della Cairese 2005 di mister Peirone dopo la sosta per le festività.

L’avversario di turno era l’Ospedaletti, squadra pareggiando contro la quale lo scorso anno i gialloblù fallirono la qualificazione alla fase finale del campionato, con un rocambolesco 3-3 all’ultima giornata.

Ottima partenza dei locali con un palo colpito dopo appena due minuti di gioco con il bomber Kosiqi, la palla carambolava sulla riga a portiere battuto e subito dopo un difensore spazzava via prima che potesse entrare in porta. Dopo poco “Chicco” Berretta realizzava l’1-0 su cross di Celaj. Il primo tempo continuava con altre importanti azioni da rete che però i ragazzi allenati da Peirone non riuscivano a concretizzare.

Il secondo tempo, invece, dopo pochi secondi di gioco si apriva con il fulmineo pareggio della squadra ospite con Rovere. Tra i ragazzi della Cairese iniziava ad aleggiare lo spettro dello scorso anno ma, dopo una fase di batti e ribatti durata a lungo, Kosiqi dopo un rapido scambio con il neo arrivato Longagna portava i locali sul 2-1 con un rasoterra angolato. Da lì in avanti il gioco si innervosiva e ne faceva le spese il numero 5 degli ospiti con l’espulsione dal campo. A pochi minuti dal termine c’era ancora il tempo per una traversa colpita da Berretta su calcio di punizione da fuori area e per il terzo gol, sempre ad opera di Kosiqi.

“Il nuovo anno si è aperto nel migliore dei modi – dicono i portavoce della Cairese -, adesso però bisogna che si continui su questa strada per arrivare nel lotto delle squadre che si andranno a contendere il titolo di campione regionale. La squadra c’è e oggi lo ha dimostrato malgrado i molti infortunati. Forza ragazzi, lo sprint finale è iniziato!”.

La Cairese allenata da Bruno Peirone ha giocato con Alberto Maccio, Christian Diamanti, Davide Ghiso, Alfons Gjataj, Ardenis Celaj, Matteo Grenno, Francesco Berretta (cap.), Nicolò Longagna, Manuel Agostino Siri, Christian Kosiqi, Erkyehun Pizzorno; a disposizione Emanuele Ghiso, Alessandro Cecchin, Alessandro Pezzica, Matteo Domeniconi, Samuel Di Cianni, Simone Chiomenti.

L’Ospedaletti allenato da Giuseppe Ghio e Michele Borgna ha schierato Omar Bohli, Luca Cattarin, Alessio Praticò (cap.), Samuele Bellone, Paolo Di Zio, Lorenzo Barbagallo, Daniele Cappello, Filippo Odoero, Michele Rovere, Marco Madafferi, Gianluca Ben Belgacem; a disposizione Lorenzo Della Torre, Daniel Matvei, Kevin Balla.