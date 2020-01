Giornata di scioperi in Francia, il giro del mondo di Costa Deliziosa a sorpresa fa tappa a Savona

Savona. Il giro del mondo di Costa Deliziosa “salta” Marsiglia e fa (sorprendentemente) tappa a Savona.

Quest’oggi la Francia sta facendo i conti con una nuova giornata di sciopero nazionale contro la riforma delle pensioni voluta dal governo del presidente della repubblica Emmanuel Macron. I lavoratori di moltissime categorie (insegnanti, medici, avvocati, dipendenti ferroviari, tra gli altri) hanno aderito agli appelli alla mobilitazione dei sindacati ed hanno incrociato le braccia.

Gli stessi sindacati hanno invitato i lavoratori a bloccare le vie d’accesso ai principali porti francesi, compreso quello di Marsiglia, presso il quale Costa Deliziosa avrebbe dovuto fare tappa nel suo sesto giorno di navigazione (il suo viaggio è iniziato da Venezia lo scorso 5 gennaio e l’ha già portata a toccare Bari, Messina e Civitavecchia).

Visto il blocco del porto marsigliese, Costa Deliziosa ha fatto scalo al terminal crociere di Savona. I circa 500 crocieristi che sarebbero dovuti partire da Marsiglia, quindi, hanno raggiunto la città della Torretta per imbarcarsi nel giro intorno al mondo che in 113 giorni di navigazione complessivi li porterà a visitare cinque continenti e decine di città: da Barcellona a Tenerife, da Lima ad Arica, dall’Isola di Pasqua a Bora Bora, da Auckland a Nagasaki, da Kuala Lumpur a Mumbai fino al ritorno a Venezia.

La partenza di Costa Deliziosa è prevista per le 19 di oggi ma, come accade per i voli aerei, i crocieristi in partenza dovranno presentarsi all’imbarco con diverse ore di anticipo. Ciò consentirà loro (e ai passeggeri già in viaggio da qualche giorno) di visitare con relativa calma la città della Torretta, che per la propria economia punta sempre di più sull’indotto turistico portato dalla compagnia del fumaiolo giallo.