Giornata dello Studente 2020: premiati gli studenti “Meritevoli” di Andora

Andora. Studentesse e studenti diplomati delle scuole medie e superiori di Andora premiati per meriti scolastici. La cerimonia si è svolta nella sala consiliare di Palazzo Tagliaferro: Si tratta della sesta edizione della “Giornata dello Studente”: una iniziativa nata con l’amministrazione Demichelis, che ha visto coinvolte complessivamente più di 150 persone, in un pomeriggio di festa e di congratulazioni per le eccellenze delle ragazze e dei ragazzi andoresi.

“Si tratta di una giornata molto importante in cui Andora festeggia i suoi ragazzi e li premia con un riconoscimento concreto per l’impegno che hanno dimostrato nello studio – sottolinea il sindaco Mauro Demichelis – Risultati che non passano inosservati e che ci auguriamo siano di sprone anche agli altri ragazzi che si preparano alla maturità o all’esame delle scuole medie”.

“Le ragazze e i ragazzi che ho avuto l’onore di premiare rappresentano il futuro del nostro paese; si sono dimostrati seri e capaci nei loro studi, impegnandosi un centimetro alla volta per raggiungere questi traguardi – aggiunge Daniele Martino, Presidente del Consiglio Comunale – Si tratta di andoresi che ci rendono orgogliosi di appartenere a questa comunità”.

“Intendo esprimere le più vive congratulazioni alle ragazze e ai ragazzi per il brillante successo ottenuto, frutto di impegno costante e amore per il sapere. Provo sempre una grande emozione quando vengono premiati gli alunni che si sono distinti all’esame di compimento del primo ciclo e all’esame di maturità. È una pagina che si riempie nel prezioso libro della vita. Ce ne sono ancora parecchie… Il mio auspicio è quello di superarle tutte con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di conseguire risultati importanti. Auguro a tutti di continuare con la dedizione allo studio, la perseveranza e la tenacia per un futuro ricco di soddisfazioni” – conclude Maria Teresa Nasi, Assessore all’Istruzione e Preside emerito delle Scuole di Andora.

Hanno ricevuto un assegno di studio le ragazze che hanno conseguito lo scorso anno il diploma di licenza media con il punteggio massimo ossia Evelin De Venere e Ginevra Stefanì Zerbone.

Un assegno di studio e una pergamena di merito hanno ricevuto anche coloro i quali si sono diplomati con risultati di prestigio alla maturità lo scorso anno scolastico. Nel dettaglio, si è trattato di Alessia Marchiano, Alessia Menghetti, Andrea Lanza, Chiara Dellepiane, Christian Filippi, Cristina Ma, Daniele Volpara, Elena Gazzano, Eleonora Aicha Erraqui, Federico Celia, Gabriel Ruaro, Gabriele Deraj, Giorgia Ferrua, Giulia Castello, Giulia Garassino, Giulia Pietrantonio, Gledi Ruci, Isabella Pietrantonio, Jarno Sandrin, Laila Sanfilippo, Laura Gariglio, Lorenzo Canepa, Luca Ruggiero, Marco Calvo, Martina Gentile, Mattia Frisina, Sara Biasibetti e Sara Sabucci.

In collaborazione con il Lions Club “Andora-Valle del Merula”, guidato dalla presidente Daniela Crivelli, hanno ricevuto un encomio anche le ragazze e i ragazzi di seconda media che si sono distinti nel concorso internazionale Lions “Un Poster per la Pace”. Gli otto premiati sono stati Alessandra Pitaro, Angelica Bormolini, Emanuele De Stefano, Giada Oberto, Lalita Rizzuto, Matilda Croce, Sofì Morreale e Vanessa Ma.