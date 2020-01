Ginnastica senza frontiere, sabato ad Albenga il Trofeo Elena Ghidetti

Albenga. Torna, ormai alla sua quinta edizione, l’atteso Trofeo Elena Ghidetti – Ginnastica senza frontiere, organizzato dall’Asd Ginnastica Ligure Albenga, in ricordo dell’amata istruttrice e tecnica federale Elena Ghidetti, fondatrice dell’associazione sportiva ingauna.

Grande è la soddisfazione da parte dell’organizzazione, che ringrazia le rappresentative regionali, composte da giovani ginnaste tra le più promettenti del panorama nazionale, che hanno accettato di partecipare a questa particolare gara dove si vedranno le atlete esibirsi in bellissimi esercizi e in prove di abilità con gli attrezzi.

Sarà, come ogni anno, un evento da non perdere, una giornata dedicata allo sport e al divertimento, non soltanto per gli appassionati di ginnastica ma per tutti coloro che hanno il desiderio e la curiosità di cogliere l’eleganza e l’armonia dei movimenti che la ginnastica ritmica può regalare.

L’ASD Ginnastica Ligure Albenga invita tutti al palazzetto dello sport Palamarco di Albenga, sabato 11 gennaio dalle ore 11,30 alle 17, per vivere insieme un interessante pomeriggio sportivo. La stessa associazione ringrazia il Comune di Albenga e gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

