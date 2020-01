Ginnastica ritmica, Giulia Gossetti inizia la stagione con un ottimo secondo posto

Quiliano. Per la Polisportiva Quiliano Ritmica la stagione agonistica è iniziata brillantemente con un ottimo secondo posto conquistato da Giulia Gossetti nella categoria Senior 2 LD.

Infatti, proprio nel palazzetto di casa, domenica 19 gennaio si è svolta la prima competizione individuale del nuovo anno sportivo.

La ginnasta quilianese, al suo esordio in questo impegnativo livello, ha ben eseguito i due esercizi previsti dal programma (palla e clavette) ottenendo ottimi punteggi sia per le difficoltà che per l’esecuzione. Punteggi che le hanno valso il secondo gradino del podio a soli 0.175 punti dalla prima posizione.

Per Giulia prossimo appuntamento domenica 16 febbraio a Taggia, dove si svolgerà la seconda prova del campionato individuale Silver FGI LD-LE.