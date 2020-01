Furto in ferramenta a Pietra, le indagini di carabinieri e polizia municipale inchiodano i malviventi

Pietra Ligure. Sono state immediatamente fermate e assicurate alla giustizia le due persone che quest’oggi, intorno alle 13.20, sono state protagoniste di un furto ai danni della ferramenta “Il Castoro”, in pieno centro storico di Pietra Ligure.

I due malviventi, dileguatesi appena scattato l’allarme, sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Pietra Ligure, subito intervenuti sul luogo dell’infrazione, al termine di un’operazione condotta in perfetta sinergia con la polizia municipale pietrese che, visionando il sistema di videosorveglianza, ha individuato i due sospetti, immediatamente fermati dai carabinieri in zona stazione ferroviaria.

Trovati in possesso di arnesi da scasso e dopo tutti gli accertamenti del caso, l’uomo e la donna in questione sono stati trasferiti nella camera di sicurezza del comando dei carabinieri di Albenga e saranno processati domani per direttissima.

“Ringrazio i carabinieri della stazione di Pietra Ligure e la nostra polizia municipale per la tempestività d’intervento e mi complimento con loro per l’ottimo risultato raggiunto grazie alla sinergia e alla fattiva collaborazione messa in campo – commenta il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi – La salvaguardia della sicurezza dei nostri cittadini come dei turisti è una priorità che ci sta molto a cuore”, conclude il sindaco.