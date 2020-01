Funivie Spa, il sindaco Caprioglio al vertice ministeriale: “Tutelare i lavoratori con i fondi dell’area di crisi complessa”

Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio è oggi a Roma per partecipare alla riunione per Funivie presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il vertice ministeriale è iniziato alle ore 11.00, alla presenza di azienda, sindacati e Regione Liguria con l’assessore Gianni Berrino e l’assessore Andrea Benveduti.

“Tre i temi principali da affrontare: garantire gli 87 dipendenti attraverso un provvedimento governativo che autorizzi ad utilizzare i fondi dell’area di crisi complessa del savonese; investimenti statali per rimettere in funzione la struttura, a seguito del crollo dei piloni verificatisi a novembre, e per ammodernare un impianto che è strategico per la filiera del carbone oltre che sostenibile in quanto evita circa 60 viaggi di camion al giorno su un sistema viario già al collasso” afferma il primo cittadino savonese.

Sul tavolo, tuttavia, terrà banco la lettera da parte di Funivie Spa al Ministero, nella quale è stata indicata come opzione anche quella di rinunciare alla concessione dell’infrastruttura in scadenza nel 2032, che ha allarmato ancora di più le sigle sindacali.

Le organizzazioni sindacali hanno ribadito la priorità di le misure di sostegno al reddito, oltre al piano per la messa in sicurezza del sistema di trasporto negli anni a venire, con al centro un futuro industriale e occupazionale per Funivie e per l’intera filiera delle rinfuse che direttamente e indirettamente, con l’indotto, riguarda circa 600 lavoratori.