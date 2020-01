Provincia. Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’atteso tavolo su Funivie che si terrà domani, mercoledì 8 gennaio, alle ore 11.00 presso la sede ministeriale, al quale prenderanno parte azienda, sindacati e Regione Liguria con l’assessore Gianni Berrino e l’assessore Andrea Benveduti.

Al centro il futuro della filiera delle rinfuse savonesi, dopo una lunga e faticosa vertenza: la riparazione delle infrastrutture danneggiate dal maltempo, la copertura della cassa integrazione per i lavoratori e una prospettiva industriale per la gestione delle Funivie i temi in discussione.

L’azienda aveva reso noto di stare per completare le attività di messa in sicurezza dell’intera linea, e insieme con gli enti, i tecnici ed Autostrade stava procedendo alle attività urgenti legate alla frana di San Lorenzo. In vista del tavolo ministeriale l’azienda aveva anche preparato una approfondita documentazione. Ma la sorpresa è di questi giorni: una lettera da parte di Funivie Spa al Ministero, nella quale è stata indicata come opzione anche quella di rinunciare alla concessione dell’infrastruttura in scadenza nel 2032, una ipotesi che potrebbe rimescolare le carte della partita.

Una mossa quella dell’azienda che è stata confermata anche oggi nel corso di una call conference che si è svolta all’Unione Industriali di Savona alla presenza delle organizzazioni sindacali di categoria e che ha allarmato gli stessi sindacati, alimentando ancora di più incertezza.

Naturalmente, la possibile rescissione del contratto in essere tra Ministero e Funivie aprirebbe scenari diversi: da parte dell’ente ministeriale la possibile richiesta danni per il mancato rispetto contrattuale e concessiorio, con il relativo commissariamento (già accaduto 15 anni fa) e la necessità di andare a nuova gara per l’affidamento dell’infrastruttura. Inoltre, nell’ambito della intricata querelle rimane anche il blocco dei finanziamenti ministeriali a Funivie fino al 2022 (20 mln di euro) per la mancata copertura dei parchi a carbone di Bragno, che aveva a sua volta innescato un peggioramento della situazione industriale.

Al di là di strategie aziendali e questioni legali per gli 80 lavoratori di Funivie rimane una situazione difficile, ad ora impegnati solo nelle attività di manutenzione e di presidio con lo smaltimento obbligatorio delle ferie (fino a febbraio). Le organizzazioni sindacali restano in attesa di conoscere le misure di sostegno al reddito, oltre al piano per la messa in sicurezza del sistema di trasporto negli anni a venire. E domani arriveranno le prime risposte, con la possibilità di trovarsi di fronte ad una prospettiva nuova sul futuro della filiera produttiva.

Altre possibili soluzioni palesate nelle settimane scorse rimangono quelle di un sostegno dal decreto Liguria, come estensione del decreto Genova, o ancora la procedura di area di crisi complessa per il savonese.

Per le sigle sindacali, oltre alla priorità di un iter veloce per il reddito dei lavoratori di Funivie, resta fondamentale trovare una prospettiva industriale e occupazionale per un settore considerato strategico per la provincia savonese e tutelare così tanti posti di lavoro che oggi sono più che mai a rischio. Il ciclo delle rinfuse, compreso l’indotto, coinvolge circa 600 lavoratori: per questo, oltre al MIT, si richiederà una azione diretta anche del Mise e del Ministero dell’Ambiente, in quadro interministeriale (compreso lo stesso Ministero del Lavoro per le misure rivolte alle maestranze dell’azienda, per le quali servirà un decreto ad hoc del Governo).