Funivie, Melis (M5S): “Incontro al Mit primo passo per uscire da una situazione di stallo”

Cairo Montenotte. Il Movimento 5 Stelle vede nell’incontro che si è tenuto ieri presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla presenza di enti e organizzazioni sindacali, “un primo passo per uscire dalla situazione di stallo cui versa l’azienda Funivie Spa, sia per la nota questione relativa ai finanziamenti per completare le opere di ambientalizzazione previste dalla concessione sia per i danni alluvionali che in questa fase hanno acuito una crisi già conclamata”.

Il consigliere regionale Andrea Melis, riprendendo la nota ministeriale, ricorda che “è stato individuato un percorso per ottenere gli ammortizzatori sociali per gli 87 dipendenti di Funivie Spa e il ripristino dell’impianto con lo stanziamento dei fondi necessari”.

“Perché i tempi per il recupero della piena funzionalità dell’infrastruttura siano ridotti al minimo – continua l’esponente pentastellato – il commissario per l’emergenza della Regione Liguria si avvalga degli strumenti previsti dal piano di protezione civile nazionale definito dall’ordinanza del 17 dicembre 2019″.

“Per la gestione futura dell’infrastruttura, inoltre occorre definire un piano industriale adeguato e sostenibile che coinvolga anche gli enti locali e l’Autorità di sistema portuale di Savona” conclude Melis.