Savona. Bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto… Conferme e garanzie dal Ministero dei Trasporti sulla volontà di mantenere l’infrastruttura, considerata strategica, e la sua funzionalità, dall’altro tempistiche troppo lunghe sulla ripresa delle attività e ancora incertezza sul sostegno al reddito dei lavoratori.

Fumata grigia, quindi, dal vertice a Roma sulla vertenza di Funivie Spa, che interessa l’intera filiera delle rinfuse del savonese.

Per il Mit rimane un settore vitale e che non sarà abbandonato, tuttavia la volontà dell’azienda di una revoca della concessione complica l’iter di una soluzione positiva: non solo il blocco dei finanziamenti per la mancata copertura dei parchi carbone a Bragno (20 mln di euro fino al 2022), ma anche i danni subiti alle linee di trasporto per l’ondata di maltempo sono stati l’ultima mazzata per Funivie Spa e la sua economicità nel proseguire con i lavori di ammodernamento dell’impianto e la produzione industriale complessiva.

Sulla lettera di Funivie Spa indirizzata al Ministero sarà interessata l’Avvocatura dello Stato per capire le conseguenze e gli scenari possibili: “Senz’altro la querelle legale e giuridica allunga i tempi e questo non giova ad una prospettiva di ritorno alla normalità” afferma Fabrizio Castellani, segretario della Filt-Cgil savonese. “Oltre alla conferma del blocco dei fondi ministeriali non ci sono neppure certezze sui 16 mln di euro destinati ad Italiana Coke (da parte del Mise), risorse che in parte spetterebbero a Funivie come creditrice e che sarebbero una prima boccata di ossigeno rispetto alle difficoltà dichiarate dall’azienda”.

La situazione di stand by, inoltre, aggrava tutta la procedura degli interventi di ripristino dei piloni danneggiati dal maltempo: oltre 12 mesi, secondo quanto indicato nell’incontro odierno. Su questo aspetto non sono mancate polemiche politiche, con diretto riferimento alla possibilità di utilizzare i fondi del Dipartimento di Protezione Civile stanziati dal Governo per i danni post alluvione e dirottati alla Regione Liguria, una possibilità sulla quale non ci sono state indicazioni concrete da parte dell’ente regionale presente con gli assessori Berrino e Benveduti.

Al tavolo ministeriale hanno preso parte anche i funzionari del Mise e del Ministero del Lavoro, in quanto al centro del vertice c’erano le misure di sostegno al reddito dei lavoratori: “Anche su questo punto siamo in attesa di risposte, in quanto sarà necessario un decreto ad hoc, utilizzando il plafond previsto per l’area di crisi complessa nel savonese, ma i tempi sono davvero stretti e i passaggi burocratici, Governo-Ministero del Lavoro-Inps, non sono semplici”.

“I lavoratori non possono aspettare questioni di carattere giuridico o peggio ancora schermaglie politiche da campagna elettorale per le elezioni regionali: subito le azioni di protezione per le 87 famiglie coinvolte dalla vertenza, intanto, e poi mettere mano ad una vera e concreta prospettiva industriale e quindi occupazionale, per Funivie e per l’intera filiera delle rinfuse savonesi: Governo e Regione devono fare la loro parte” conclude il segretario Castellani.