Funivie, entro febbraio le risorse per il ripristino dell’impianto e il sostegno ai lavoratori

Savona. Entro febbraio le risorse per il ripristino dell’impianto e il sostegno ai lavoratori: è quanto è emerso questa mattina nel corso del vertice in Prefettura a Savona sulla vertenza di Funivie, alla presenza di sindacati, Regione, Provincia, Comuni di Savona e Cairo, oltre all’azienda. Presenti i rappresentanti di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, gli assessori regionali Andrea Benveduti, Gianni Berrino e Giacomo Giampedrone, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, i sindaco di Savona e Cairo Montenotte Ilaria Caprioglio e Paolo Lambertini e i rappresentanti dell’Unione Industriali.

Sarà portato a termine un emendamento al decreto Milleproroghe che potrà dare via libera ai 4 mln di euro messi a disposizione dal Mit per il ripristino dell’impianto danneggiato dal maltempo, oltre alle misure di sostegno ai lavoratori. Un passaggio che sarà completato entro il mese di febbraio.

Il Mit aveva già scritto a Regione Liguria e Protezione civile affinché siano fruibili almeno i 4 milioni della stima dei danni iniziali, che il Mit ha detto di mettere a disposizione in relazione ai danneggiamenti subiti: il Parlamento darà quindi mandato al commissario Toti di usare questi fondi.

Nel quadro attuale l’azienda, Funivie Spa, ha confermato la possibilità di rientrare nella concessione ministeriale per la gestione dell’infrastruttura.

Dopo febbraio ci sarà un nuovo incontro su tempi e modalità di intervento per l’infrastruttura danneggiata, anche per programmare la fase transitoria nella quale saranno coinvolti i lavoratori.

Le organizzazioni sindacali hanno ribadito come la vertenza di Funivie, che riguarda tutta la filiera delle rinfuse savonesi, dovrà interessare anche il Mise e il Ministero dell’Ambiente per capire le prospettive future, industriali e occupazionali, in particolare dopo che Funivie ha annunciato la rescissione del contratto con il Mit.

“Un incontro positivo per le notizie ricevute dal signor Prefetto sia per le misure economiche poste a sostegno al reddito dei lavoratori sia per le misure necessarie al ripristino dell’infrastruttura. L’amministrazione comunale sarà attenta e collaborativa nel percorso teso a ripristinare nel più breve tempo possibile la linea delle Funivie” ha commentato il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.