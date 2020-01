Roccavignale. Proseguono i lavori di somma urgenza sulla strada di Camponuovo nei pressi del cimitero comunale a Roccavignale.

La ditta Ecogrid srl di Calizzano, specializzata in consolidamenti di versanti franosi, oggi ha fatto arrivare un mezzo speciale chiamato “ragno” adatto ai lavori di disgaggio. Questo mezzo riesce ad arrampicarsi su versanti con inclinazioni anche superiori a 60 gradi, come un vero rocciatore.

Foto 3 di 3





“Il versante a monte della strada era completamente franato durante gli eventi alluvionali del 24 novembre scorso e dopo un primo intervento per liberare la strada comunale dai detriti ora interveniamo per mettere in sicurezza la parete rocciosa, che risulta ancora in movimento” afferma il sindaco Amedeo Fracchia.

L’intervento, compresa la progettazione e la direzione lavori, ammonta a circa 200.000 euro.