Forzano posto di blocco e scappano: inseguimento a Savona, fermati dagli agenti

Savona. Inseguimento per le vie di Savona, la notte scorsa, per una pattuglia della Polizia di Stato. I poliziotti delle Volanti, situati in Piazza Leon Pancaldo, hanno intimato l’alt a un’auto che procedeva ad alta velocità, la quale non si è fermata ignorando il posto di blocco. Dopo un breve inseguimento, terminato in via Stalingrado, i passeggeri sono stati identificati dai poliziotti.

Alla guida una donna italiana di 23 anni, segnalata ai sensi degli artt. 192 e 141 del Codice della Strada. Sul sedile del passeggero, invece, un ragazzo marocchino di 27 anni che, probabilmente, rappresenta il motivo della breve fuga.

Infatti, dopo gli accertamenti, i poliziotti hanno constatato che l’uomo, privo di documenti, è risultato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria del luogo di residenza.